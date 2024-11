Arona: successo per la raccolta fondi nel nome di "Dalla"

Sta proseguendo anche in questi giorni la raccolta fondi organizzata in memoria di Daniele Dalla Rosa, che in pochi giorni ha già superato l'obiettivo prefissato dagli organizzatori.

Una raccolta fondi per Daniele Dalla Rosa

E’ in memoria e nel nome di un giovane aronese scomparso troppo presto che nelle scorse settimane è partita una campagna benefica che ha già raggiunto e superato l’obiettivo prefissato. A inizio ottobre è infatti scomparso Daniele Dalla Rosa, di 48 anni. Un personaggio estremamente conosciuto in tutto l’Aronese, che ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli amici. Nel suo nome ora è stata organizzata una raccolta fondi sul portale GoFundme.com. L’obiettivo era quello di raccogliere 2.000 euro da destinare a progetti per per i bambini bisognosi, per offrire loro un futuro migliore e nuove opportunità, a borse di studio per supportare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale e a progetti di solidarietà che possano continuare a fare la differenza. Un gesto simbolico, per continuare a dare un segnale positivo e a lottare per i valori per i quali si batteva Daniele Dalla Rosa.

Le parole degli amici

"Daniele ci ha lasciato improvvisamente a soli 48 anni - scrivono gli amici - e la sua scomparsa ci ha colti tutti impreparati, lasciandoci con il cuore in mille pezzi, ma con un immenso desiderio di onorare la sua memoria nel modo più significativo possibile. Chi ha conosciuto “Dalla”, come tutti lo chiamavamo, sa che era una persona generosa, sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà e a sostenere cause che gli stavano a cuore. Per ricordare Daniele e il suo spirito altruista, noi amici abbiamo deciso di organizzare questa raccolta, con l'obiettivo di donare i fondi raccolti per sostenere progetti che rispecchino i valori a cui Daniele teneva. Con il vostro aiuto, possiamo trasformare il dolore di questa perdita in qualcosa di positivo, che continui a diffondere la generosità e la passione di Daniele per gli altri. Anche il più piccolo contributo farà la differenza e ci permetterà di costruire un lascito che continui a brillare, come brillava il sorriso perenne del nostro Dany. Grazie di cuore a chiunque deciderà di partecipare, condividere o supportare questa iniziativa, teniamo viva la memoria di Daniele attraverso il bene che continueremo a fare, siamo sicuri che lo renderemo orgoglioso di noi".

Chi volesse effettuare una donazione può farla sul portale all’indirizzo web dedicato.