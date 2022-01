Arona, Torelli: "Perché il parcheggio di Piazza de Filippi è occupato dall'Asl?"

Interrogazione

"Ci rivolgiamo all'amministrazione perché spieghi il vero utilizzo del parcheggio in piazza De Filippi di fianco all'Asl".

Nel prossimo consiglio comunale ala giunta dovrà rispondere a una pioggia di interrogazioni da parte del gruppo consigliare Arona Domani. Tra queste quella sul parcheggio in piazza De Filippi definitvo "invisibile".

L'interrogazione sul parcheggio

"Riproporrò una interrogazione che avevo già presentato in passato, in quanto il sindaco non mi aveva dato alcuna risposta chiara e, come gli capita spesso, aveva risposto argomentando tutt'altro - spiega la consigliera Carla Torelli - Si tratta del parcheggio in piazza De Filippi, occupato da numerose auto dell'Asl e forse di dipendenti non solo dell'Asl, ma del comune stesso. È un parcheggio che si può definire" invisibile "perché sembra che nessuno ne voglia parlare, forse perché in passato era stato fatto un accordo con l'amministrazione al tempo in carica, o forse perché non si vuole "scontentare " l'Asl, che, va precisato, occupa già due parcheggi, uno in affitto e l'altro di proprietà: nel caso lo si dica chiaramente.

Ritengo che l'argomento vada finalmente e definitivamente affrontato perché non è credibile la risposta, che allora mi fu data, quando alla mia interrogazione sulla necessità di un parcheggio a tempo in centro, per chi si reca in comune o all'Asl, si rispose che l'amministrazione aveva provveduto a creare dei posti auto presso villa Cantoni. Ed io, come tanti cittadini aronesi, ci chiediamo se questa soluzione sia funzionale allo scopo, e ci rivolgiamo ancora una volta all'amministrazione, perché spieghi il vero utilizzo del parcheggio in piazza De Filippi di fianco all'Asl".