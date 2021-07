Arona torna il cinema all’aperto

Anche quest’anno torna “E...state al cinema”, rassegna cinematografica organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona.

Così l’Assessore Chiara Autunno

“La piazza cambia veste e si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto e quest’anno i titoli sono stati scelti per far sorridere, cantare e portare una ventata di energia positiva; non potevano mancare due proiezioni dedicate ai bambini anche se l’intera programmazione 2021 può essere goduta dal pubblico di ogni età”, spiega l’Assessore alla Cultura Chiara Autunno.

L’iniziativa prevede cinque proiezioni che si terranno ogni giovedì dal 29 luglio al 26 agosto dalle ore 21.30.

Il primo film

La rassegna avrà inizio giovedì 29 luglio agosto con la proiezione di Mamma mia! ci risiamo, un musical sentimentale scritto e diretto da Ol Parker ed interpretato da Meryll Streep nei panni di Donna e da Pierce Brosnan nei panni di Sam. Sull'isola greca di Kalokairi, tutto è pronto per l'inaugurazione dell'albergo di Sophie, Amanda Seyfriend, ma impegni improvvisi, una proposta di trasferimento all'estero ed un uragano rischiano di mandare a monte l'evento.