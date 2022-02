Arona torna il Tredicino: giostre aperte da venerdì 11 marzo

L'annuncio

Dopo una settimana di riflessioni ecco il via libera alla manifestazione.

"Operazione Tredicino riuscita". E' il vicesindaco Alberto Gusmeroli a darne notizia dopo una settimana di incontri e riflessioni.

Torna il Tredicino

La storica manifestazione aronese, dopo due anni di assenza causa pandemia, nel 2022 si farà: più precisamente dall'11 marzo al 27 marzo. La decisione è stata frutto di ragionamenti sui dati relativi ai contagi ma anche dal desiderio di riprendere a vivere come eravamo abituati a fare in epoca pre-covid. Il luna park era una delle manifestazione che tanto mancavano ai più piccoli: una certezza di ogni fine inverno-inizio primavera in città.

L'1 febbraio c'era già stato un primo incontro tra gli operatori degli spettacoli viaggianti e il sindaco Federico Monti: il colloquio però si era concluso senza una risposta definitiva.

Anche le minoranze consigliari erano a favore della ripresa della manifestazione.

Tutti accontentati dunque: giostrai, minoranze e bambini. Il tredicino, quest'anno, si farà.

