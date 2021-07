Arona tra i comuni beneficiari di contributi per la costituzione dei Distretti urbani del commercio

Il Comune di Arona è tra i 52 Comuni del Piemonte che hanno ricevuto dalla Regione Piemonte il contributo complessivo di 1 milione di euro per la costituzione dei Distretti urbani del Commercio: gli Enti locali riceveranno nei prossimi giorni un contributo massimo di 20.000 euro.

Il dettaglio

La Giunta sta inoltre predisponendo uno stanziamento sul 2022 che permetterà lo scorrimento della graduatoria in modo da garantire il finanziamento di tutti i progetti già ammessi. Con i finanziamenti pubblici i Distretti potranno finanziare progetti di arredo urbano come la creazione di isole pedonali, proporre la realizzazione di parcheggi e spazi dedicati al co-working con "portali-vetrina" collegati alle frazioni, ma anche svolgere consulenze per semplificazione gli iter normativi in ambito commerciale.