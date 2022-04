Arona via libera al progetto del nuovo Skate Park

In viale Baracca

Ora partirà la gara per i lavori.

Ogni promessa è debito e anche Arona avrà il suo skate park. Ad annunciarlo, l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli che si era impegnato con i tanti appassionati di zona.

Le parole di Gusmeroli

"Quattro anni fa facemmo la promessa di realizzare uno skatepark per gli amanti di questa disciplina sportiva. Abbiamo “girato” mezza città per trovare un luogo adatto e il progetto è stato rielaborato alcune volte. Ora al posto del vecchio distributore di benzina dopo aver bonificato l’intera area da rifiuti inquinanti parte la realizzazione. Eravamo, anche, alla ricerca di contributi esterni oltre a denari comunali. Ora un bando della Regione Piemonte, ci permetterà di richiedere un contributo di ben 40mila euro, al contempo abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. L’altro ieri è passato in giunta il progetto definitivo/esecutivo, così ora partirà la gara per i lavori".