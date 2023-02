Arona: "Vogliamo i dossi in via Poli"

Un gruppo di residenti aronesi ha chiesto al sindaco il posizionamento di rallentatori.

La richiesta

"Chiediamo dossi in via Poli: siamo studi dello sfrecciare delle auto". Un gruppo di cittadini residenti nella zona di Piazza del Popolo hanno scritto una lettera aperta al sindaco Federico Monti. "Chiediamo cortesemente che vengano posti con urgenza dei dossi di limitazione della velocità in via Poli poiché siamo stufi della quantità di macchine che ogni giorno transitano ad alta velocità da via Poli verso piazza del Popolo senza alcuna attenzione e riguardo.

Diverse volte nei mesi abbiamo visto incidenti sfiorati a causa di automobilisti spericolati che corrono senza troppi ritegni all'ingresso della zona pedonale. Confidiamo davvero che queste parole vengano ascoltate".

Il primo cittadino Federico Monti, interrogato sul problema portato alla luce dai residenti, risponde: "Terremo sicuramente sotto osservazione quei 50 metri di strada a cui i cittadini si riferiscono e, se possibile, metteremo in prossimità di un passaggio pedonale un rallentatore".