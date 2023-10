Aronese protagonista a Don't Forget The Lyrics

Un ragazzo aronese è stato protagonista lunedì 16 ottobre del programma televisivo in onda su canale Nove Don't Forget the Lyrics. Mattia Colaci, di professione magazziniere, ha sfidato a duello con la campionessa della puntata perdendo poi nel finale.

Il programma sul Nove

Don't forget the lyrics è un game show in onda all'ora di cena condotto da Gabriele Corsi dove cantanti amatoriali e appassionati di musica si sfidano sulle note dei più grandi successi della storia del pop, esibendosi tra karaoke e parole da ricordare, fino alla scalata finale ai 5 mila euro in gettoni d'oro in palio. Quest'anno il programma è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros.