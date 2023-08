Asfaltature in corso ad Arona

Via Matteotti e corso Liberazione avranno l'asfalto tirato a lucido a breve.

La comunicazione dell'assessore Gusmeroli

"Sono in corso i lavori per il rifacimento del tappetino nuovo in via Matteotti, poi faremo Corso liberazione. Abbiamo cercato di limitare il disagio spostando a settembre il tappetino di Largo Alpini per non concentrare troppo i lavori e in certi casi appunto i disagi - spiega l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli - Le due vie erano fortemente ammalorate stante il fortissimo passaggio delle auto.

Stiamo preparando altri interventi sentendo prima le società di servizi in modo che prima intervengano loro.

Sono sempre ben accette le segnalazioni dei cittadini per programmare futuri interventi. Ci scusiamo in anticipo se ci saranno dei disagi".