Asilo nido di Castelletto cerca una nuova educatrice

La cooperativa che gestisce l'asilo nido di Castelletto Ticino ha annunciato di essere alla ricerca di una nuova educatrice.

Serve un'educatrice per l'asilo nido

La cooperativa sociale Nasce un sorriso, che ha in gestione l'asilo nido Arcobaleno di Castelletto Ticino, ha annunciato di essere alla ricerca di una nuova educatrice da inserire nell'organico operativo nella struttura educativa del paese. La cooperativa cerca una persona con diploma socio psico pedagogico e/o laurea in scienze dell’educazione e formazione.

I dettagli dell'offerta di lavoro

L'educatrice richiesta per il servizio sarà "da inserire all’interno del proprio organico dalle 14:00 alle 16:30 - scrivono dalla cooperativa - mansione educatrice ed eventuali sostituzioni dei turni della mattina dal 17 ottobre 2022 al 23 dicembre 2023 con possibilità di proroga per l’intero anno educativo". Per candidarsi è possibile inviare tramite mail il curriculum vitae e un documento di riconoscimento all'indirizzo mail nasceunsorriso.asiloarcobaleno@gmail.com