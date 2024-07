Assegnata postazione del pontile di Solcio all'idroambulanza della Croce Rossa

Con delibera di giunta è stata assegna una postazione del Pontile C di Solcio al mezzo di salvataggio in acqua della Croce Rossa Italiana.

L'assegnazione

Il Sindaco di Lesa Luca Bona comunica inoltre che nei prossimi giorni verrà implementato il numero di mezzi della Guardia Costiera, per assicurare maggior sicurezza sul Lago Maggiore specie in un periodo di intenso "traffico" come quello estivo. Tutto ciò in osservanza alle regolamentazioni ambientali e turistiche atte a migliorare la qualità della vita nel nostro territorio, con Lesa capofila, da diversi anni punto di riferimento anche per gli altri Comuni lacustri limitrofi.