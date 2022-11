Asta benefica ad Arona in memoria di Paolo Grana

In memoria dell’amico Paolo Grana, volontario, genitore e sempre vicino ai Servizi rivolti alla disabilità del territorio aronese, che per anni ha gestito con profonda passione e grande motivazione l’esposizione denominata “PRESEPI IN VETRINA”, è stata organizzata un’asta durante la quale verranno battuti sei suoi presepi artigianali in cartapesta di grandi dimensioni, facenti parte della collezione che per anni ha accompagnato le Festività Natalizie Aronesi.

I dettagli

L’asta benefica si terrà Sabato 26 novembre 2022 alle ore 16.00 presso il Centro Diurno BRUM in Corso Liberazione 62 ad Arona.

Il ricavato sarà interamente destinato ai laboratori del Centro Disabili BRUM e del Centro Adulti Disabili CAD. Il pomeriggio sarà allietato dalle note del basso di Giuseppe Mastria, educatore professionale presso il Centro diurno BRUM, e al termine dell’evento i ragazzi che frequentano il Centro saranno lieti di offrire una calda e dolce merenda augurando Buone Feste a tutti i convenuti.

All’invito si unisce una dichiarazione dell’assessora al welfare e pari opportunità Marina Grassani:

“Il mio personale plauso all’iniziativa con un particolare ringraziamento alla coordinatrice Ezia Pernice e a quanti hanno collaborato per un evento che vuole giustamente ricordare una persona profondamente buona e disponibile, Paolo Grana, e destinare le sue meravigliose e meticolose opere affinché il suo ricordo resti vivo nella comunità cui ha dato molto”.