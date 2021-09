Atti vandalici in Rocca, il gestore: “Non ne posso più”

Il palco della rocca Borromeo e molto spesso oggetto delle attenzioni dei vandali.

Lo sfogo del gestore

Atti vandalici in Rocca e il gestore non ce la fa più. L'ultimo si è registrato nello scorso weekend quando è stato divelto un palo della luce. “Non ne posso più di correre per sistemare i danni che fanno in Rocca - tuona Giuseppe Liberati, il custode del Parco - Muri disfatti, cartelli strappati, bottiglie in giro per il parco rotte. Mi spiace ma non riesco a comprendere i giovani di oggi, so che non tutti sono così ma sono in molti a non rispettare le proprietà altrui e soprattutto il lavoro degli altri”.