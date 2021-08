Auser Castelletto conferma Bellelli alla presidenza

Auser Castelletto rinnova le sue cariche del direttivo e conferma la presidenza di Bruna Bellelli.

Auser Castelletto all'appuntamento con le nuove cariche

Tempo di rinnovamento per il direttivo dell’Auser di Castelletto. Nelle scorse settimane infatti si è tenuto il congresso per il rinnovo degli organi dell’associazione.

Nel corso del pomeriggio di riunione il presidente dell'assemblea Gianmario Campagnoli ha dato la parola alla volontaria Lalla Broggio, che ha illustrato le attività svolte per Auser Volontariato Odv con gli accompagnamenti dei soci e non presso le strutture sanitarie in convenzione con il Comune e il Cisas, con Asl di Novara per il servizio ematico del Distretto sanitario di Castelletto, per gli ammalati oncologici e, nuovo servizio, per le persone dializzate accompagnate all'ospedale di Borgomanero. Per Auser Insieme Aps è stato tracciato un bilancio delle attività svolte in Corsi & Botteghe d'Arte con i corsi di lingue francese inglese e spagnolo, di attività motorie, ginnastica posturale, yoga e balli di gruppo, oltre al corso di giardinaggio e “Piacere di conoscerti”, con la cucina etnica. Si è parlato anche delle botteghe, con tutti i corsi che in questi anni hanno prodotto bellissimi capolavori usciti dalle mani di artisti in erba guidati da alcuni professionisti.

Ecco il nuovo direttivo

Il presidente provinciale Guido Peagno ha preso la parola per illustrare il documento congressuale che detta i principi e le linee guida su cui si basa l'attività di Auser, fondata sui valori di solidarietà, di coesione sociale, di rispetto della persona e dei suoi bisogni primari.

E’ stata quindi presentata la candidatura della presidente e della lista associata, con la conferma di Bruna Bellelli come presidente dell'associazione. Per quanto riguarda il direttivo invece sono stati confermati Antonella Bazzan, Rosa Bellelli, Lalla Broggio, Mariapia Chinetti, Angela Coppa, Mauro Filiputti, Silvia Gavioli e Giuliano Paracchini, mentre Isma Ifrah e Annamaria Immucci sono le new entry del gruppo.