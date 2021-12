Autovelox Arona-Meina in funzione dal 15

Prevenzione

Nell’ambito del piano di Sicurezza Stradale Europeo, l’Amministrazione Comunale di Arona ha previsto una serie di azioni al fine di garantire la sicurezza stradale, il rispetto della legalità e la riduzione della velocità eccessiva in più zone della città.

L'autovelox

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel Rapporto 2020 sullo stato globale della sicurezza stradale, evidenzia che l’incidentalità stradale rappresenta la 9° causa di morte nel mondo e la 1° per i bambini e i giovani adulti di età compresa tra i 5 e i 29 anni, sottolineando anche il ruolo cruciale che le infrastrutture stradali possono giocare nel ridurre l’incidentalità. Il prossimo obiettivo è quello di ridurre il numero dei morti

del 50% tra il 2020 e il 2030 per tutti i gruppi di utenti della strada, in particolare per i più vulnerabili, come pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti dei trasporti pubblici.

"In risposta anche alle svariate richieste dei cittadini di Arona che hanno segnalato situazioni altamente pericolose legate all’alta velocità – ricordiamo che in Italia la velocità è la 3° causa di incidente sulle strade – l’Amministrazione ha provveduto a munirsi di un sistema fisso di rilevamento della velocità puntuale e di un autovelox mobile. La velocità caratterizza la gravità degli incidenti, le alte velocità allungano gli spazi di arresto ed è quindi molto importante rispettare i limiti imposti dal Codice della Strada.

In particolare, a partire a partire dal 15 dicembre 2021 sarà attivo sulla S.S. 33 del Sempione al km 66+057 un sistema di rilevamento automatico di velocità istantanea in direzione Arona, dove il limite massimo di velocità è di 50 km/h.

“Questi strumenti rappresentano un primo passo per raggiungere l’obiettivo primario di aumentare la sicurezza della strada e perseguire comportamenti più responsabili e sicuri nei confronti di tutti gli utilizzatori delle strade, inclusi gli utenti più deboli” fanno sapere dal comune.