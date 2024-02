Autovelox Arona-Meina: quasi 40mila multe in un anno per circa 3 milioni di incasso

Sta facendo molto discutere in questi giorni uno dei dati emersi dal rapporto annuale sulle sanzioni elevate dal comando della polizia locale aronese nel 2023. Spulciando le cifre che raccontano quanto fatto dalla comandante Floriana Quatraro e dai suoi agenti, il dato che balza subito all’occhio è quello relativo alle multe realizzate attraverso l’autovelox fisso sulla strada del Sempione, tra Arona e Meina.

Le multe dell'autovelox

Già in passato il dispositivo era finito al centro di un fuoco incrociato di critiche da parte dell’opposizione e di alcuni cittadini per l’elevato numero di sanzioni elevate e per il “bottino” milionario che queste fruttavano al Comune. E se si fanno due conti, ora che l’autovelox è attivo in entrambe le direzioni di marcia (il secondo velox è stato posizionato negli ultimi mesi dell’anno), la situazione non sembra essere cambiata per nulla. Le multe comminate per gli eccessi di velocità in direzione Arona sono state 27.419, mentre quelle registrate in direzione Meina 11.772. Il totale fa 39.191 multe in un anno, per un ammontare complessivo che supera di parecchio la soglia dei 2 milioni di euro di introiti per le casse comunali nel solo 2023. Una cifra che rappresenta una fetta importante del bilancio comunale e che supera la soglia registrata già negli anni scorsi, sfiorando e secondo alcuni oltrepassando anche quota tre milioni di euro. La questione è da tempo al centro del dibattito politico e lo sarà sempre più anche in campagna elettorale.

Le altre sanzioni del 2023

Nel documento pubblicato dalla polizia locale nei giorni scorsi sono contenuti anche i dati relativi alle altre sanzioni elevate nel corso dello scorso anno. E fa specie notare che, anche sommando tutte le multe dovute per “altri motivi”, le sanzioni che derivano dal velox sulla statale sono comunque la maggioranza di quelle elevate dal Comune. Per la Ztl sono state fatte in totale 6.415 multe (3.075 al varco di via Poli, 1.832 al varco di via Garelli, 895 al varco di via San Carlo e 613 a quello di via Pertossi).

Tre sono le sanzioni elevate per guida senza patente, esattamente lo stesso numero di quelle per guida senza assicurazione. Per quanto riguarda la disciplina dei locali pubblici, una sanzione è stata effettuata per il mancato rispetto delle norme sull’orario notturno e una per la somministrazione di alcol ai minori. 1.774 sono le multe derivata dalla pulizia strade, 981, quelle dovute per il ticket scaduto, 600 quelle per il carico e scarico merci, 15 per l’omessa revisione, 6.\79 per il divieto di sosta, 114 per il divieto di sosta su stalli per disabili e 2.000 quelle comminate per altri motivi. Gli accertamenti infine sono stati 99, mentre gli accertamenti edilizi 14 (in un caso si trattava è stata segnalata una notizia di reato e in 13 si trattava di violazioni amministrative). Infine le ore utilizzate per l’educazione stradale sono state 110.