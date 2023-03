Autovelox Arona: motociclista fotografato a braccia alzate a 140 km/h

Coloro che sono transitati oltre i 50 km/h sotto l'occhio vigile dell'autovelox tra Arona e Meina, nel 2022, sono stati 31.300. Tra questi anche numerosi motociclisti.

Bilancio

Si è tenuta ieri, in comune ad Arona, la conferenza stampa dell'assessore alla sicurezza Tullio Mastrangelo che ha fatto un bilancio delle attività di polizia municipale nel 2022.

Per quanto riguarda il tanto chiacchierato autovelox tra Arona e Meina, le sanzioni elevate sono state 31.300. Tra questi c'è stato anche un motociclista che è transitato ( e quindi è stato fotografato) a 140 km/h con le braccia alzate proprio mentre a bordo strada stava camminando una famiglia con un bimbo. Un proiettile che avrebbe potuto provocare una strage.

Il secondo autovelox, posizionato sempre sulla Statale ma in direzione Meina, è ancora in fase sperimentale e non ancora attivo.

Le multe invece per il transito in Ztl (i due varchi sul lungolago più quello in via San Carlo) sono state 5360. Nove invece le sanzioni comminate grazie alle fototrappole posizionate in varie zone della città contro l'abbandono di rifiuti.

Due esercenti sono stati infine multati per aver somministrato alcol uno a un minore di 14 anni e l'altro a un minore di 16.

Immagine di repertorio