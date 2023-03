Autovelox illegittimi e multe da annullare? Una sentenza potrebbe cambiare le cose

Alcuni autovelox presenti su certi tipi di strade di Novarese e Verbano Cusio Ossola rischiano di essere dichiarati non legittimi, con il possibile annullamento delle multe? L’argomento è stato affrontato sull'ultimo numero del Corriere di Novara, in riferimento a realtà come la postazione sulla Sr 11 a Cameriano o quello sulla Ss 32 tra Arona e Meina.

La sentenza

Autovelox illegittimi? Alla luce di questa possibile novità vi è la notizia riportata da quasi tutti in media lombardi sulla sentenza della Cassazione riguardante una telecamera situata nel territorio comunale di Bresso, in provincia di Milano. I Giudici, accogliendo il ricorso di un automobilista multato in via XX Settembre, hanno stabilito “che non trattandosi di strada a scorrimento veloce, il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità".

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, anche perché definisce regole chiare per la futura installazione di sistemi che fotografano i conducenti che supereranno i limiti di velocità.

L’automobilista ricorrente in primo grado, aveva visto il giudice di pace respingerli il ricorso. In Appello, il Tribunale di Milano lo aveva dichiarato inammissibile. Poi la Suprema Corte ha annullato la sentenza, rinviando al secondo grado per una nuova decisione l’Appello-bis si era concluso come il primo: istanza rigettata il 14 aprile 2020. Nuovo ricorso in Cassazione e nei giorni scorsi, il 17 febbraio, è arrivata la decisione che ha dato ragione al conducente multato. Viene citato l’articolo 2 del Codice della strada, che alla lettera C del comma 3 stabilisce che la strada urbana a scorrimento veloce “è caratterizzata dall’avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia e un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici”.

Un dato importantissimo perché proprio la Corte di Cassazione ha stabilito nel 2019 che gli autovelox automatici (quindi senza l’obbligo di fermare subito i veicoli da multare) possono essere installati soltanto lungo le strade urbane "a scorrimento veloce". Una via, come quella interessata che ha "due carreggiate separate da doppia linea continua"; e, considerato che "una doppia linea continua non potrebbe mai separare due carreggiate", viene stabilito che in quel tratto l’autovelox non può essere collocata.

Una sentenza che può essere valida anche per gli apparecchi esiste nelle due provincie di Novara e Vco?

L’argomento è sicuramente di attualità e probabilmente stando così le cose alle Amministrazioni comunali converrà chiedere valutazioni in merito, nell’interesse dei bilanci e anche dei cittadini.