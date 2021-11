Autovelox tra Arona e Meina "I residenti rischiano la vita"

Già in funzione

Da dicembre le prime multe.

"Chi abita lì rischia la vita ogni volta che esce di casa". I residenti "dell'ultimo miglio" sono stati ascoltati e l'amministrazione comunale ha posato un autovelox sulla Statale del Sempione in entrata da Meina verso Arona.

L'autovelox

La popolazione infatti, già fortemente penalizzata dal lavori che procedono a rilento per la riapertura della strada dopo la frana dello scorso anno, vedranno almeno una riduzione della velocità delle auto che sembrano proprio sfrecciare su quell'arteria. "Il tempo che intercorre fra l'aver vista la via libera da veicoli provenienti da Meina e l'attraversamento della relativa corsia spesso non è sufficiente ad attraversarla: con tutta la prudenza si rischia comunque" aveva scritto giorni fa un residente su facebook riuscendo anche a rilevare i passaggi davanti casa sua che rarissimamente erano sotto i 90km/h.

L'autovelox, già in funzione ma ancora non "produttore" di multe, registra la velocità delle auto che è ben oltre il limite di 50 km/orari. Due cartelli sono già stati messi e verrà posizionata ulteriore cartellonistica: a dicembre le prime multe.