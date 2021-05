Avis Arona, rinnovo delle cariche: Moriggia confermato presidente

Preziose riconferme e qualche novità per il rinnovato Consiglio direttivo.

Avis Arona

I consiglieri di Avis Arona hanno confermato Cesare Moriggia alla presidenza della sezione aronese dei donatori di sangue. E’ stato eletto sabato 8 maggio, rispettando i protocolli, presso il salone Ca’ Nostra ai Tre Ponti dal rinnovato Direttivo. Vice presidente sono stati nominati il riconfermato Mario Brovelli e Gabriella Padulazzi che subentra a Gianluca Del Re eletto tra i consiglieri insieme al completato Consiglio direttivo composto, inoltre, da Silvia Bernasconi, Enrica Bertolotti, Luigi Gerbi, Claudio Parachini, Maurizio Petrillo, Alessandro Vigorelli, Giuseppe Tonello, Damiano Malgaroli e Alberto Gentina.

Davide Zirotti presidente Gruppo Giovani

Confermati segretario della comunale aronese Davide Dagradi e tesoriere Giorgio Cristina Nuovo

presidente del Gruppo Giovani è Davide Zirotti che subentra all’uscente Federico Brambilla. Piena la fiducia, dunque, per il lavoro svolto in questi quattro anni da Cesare Moriggia. Marito e padre 52 enne, con origini aronesi da più generazioni, è un donatore effettivo dal 1995, il suo impegno

all’interno dell’associazione donatori del sangue è sempre stata presente e partecipata, con un passato anche come consigliere provinciale nel 2103. Una nuova avventura quadriennale in Avis Arona nel solco della continuità, dunque, per il suo secondo mandato consecutivo.