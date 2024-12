"Ballando insieme al Palagreen": nuovo appuntamento domenicale ad Arona

Nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati del ballo. In una gioiosa atmosfera di condivisione e comunità, con una nota natalizia vista l'imminenza delle feste, nasce 'Ballando insieme al Palagreen', un’iniziativa pensata dall'amministrazione comunale di Arona per regalare momenti di allegria e incontro.

L'iniziativa

A partire da domenica 22 dicembre, il Palagreen di via Monte Zeda 3 diventerà il cuore pulsante del divertimento per i ballerini di ogni età. Alla domenica, dalle 15 alle 18 gli spazi accoglieranno appassionati di ogni stile: liscio, caraibico e balli di gruppo, creando un’occasione unica per vivere insieme il piacere della danza.

E' previsto l'ingresso libero, con un piccolo contributo di 2 euro destinato alla pulizia dei locali, mentre il riscaldamento sarà a carico dell'amministrazione comunale.

L’assessore alla Cultura, Alessandra Marchesi, insieme alla Vice Sindaco Marina Grassani, esprimono grande soddisfazione per il nuovo appuntamento domenicale: "Questo progetto nasce dopo l’attento ascolto tra la Gente: uno spazio dove il ballo diventerà anche occasione di incontro, aggregazione e divertimento per tutti. Durante questo periodo di festa, siamo particolarmente felici di aprire le porte del Palagreen a chi desidera trascorrere il tempo in compagnia, coltivando la gioia di stare insieme".

“Avviare il ballo in città era un punto del nostro programma elettorale e una promessa già ai tempi in cui avevo fatto progettare nel 2018 la ristrutturazione della ex piscina - spiega il Sindaco Alberto Gusmeroli. Si tratta di un altro divertimento e svago a favore della città, che pian piano diventerà un appuntamento costante che si aggiunge all’offerta di eventi cittadini”.

Dopo un primo periodo in cui l’organizzazione sarà curata dalla 'Quick and Slow Dance ASD', successivamente l'appuntamento sarà gestito dall'Associazione 'Divertiamoci Naturalmentetu'. Questo periodo "di prova" consentirà all’Amministrazione Comunale di fare le adeguate valutazioni per una successiva ed eventuale manifestazione d'interesse per la gestione definitiva domenicale della sala polivalente.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo nuovo appuntamento in musica.