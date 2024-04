Benzina, prezzi di nuovo alle stelle: ecco dove conviene rifornirsi nell'aronese

Il prezzo della benzina torna a salire, ha infatti raggiunto al self il massimo dal 19 ottobre scorso.

Tornano a salire i prezzi della benzina

Il prezzo medio della benzina in modalità self è infatti di 1,911 euro al litro (di contro a 1,900, il valore precedente). Bisogna poi considerare le compagnie per le quali i prezzi variano tra 1,906 e 1,928 euro/litro (no logo a 1,897). La cosa peggiora se andiamo sul servito. In questo caso, infatti, il prezzo medio della benzina è di 2,048 euro al litro (a fronte dei 2,037 euro al litro precedenti), il prezzo delle compagnie va da 1,990 a 2,131 euro al litro (no logo a 1,950).

Dove è più conveniente rifornirsi a Novara?

Grazie all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile avere una panoramica dei distributori dove è più conveniente rifornirsi in tutta Italia. Ecco quali sono i distributori nei quali conviene rifornirsi nell'aronese.

La Top 10: