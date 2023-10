Benzina sotto 1,9 euro al litro: i distributori più economici ad Arona

A distanza di un mese dalla nuova risalita del prezzo della benzina, la situazione sembrerebbe essere ritornata (quasi) alla normalità. Anche a Novara tra il bonus carburanti di 80 euro elargito dal Governo e la campagna di esposizione dei prezzi medi, fare rifornimento al proprio veicolo finalmente è più conveniente rispetto a qualche settimana fa. Il costo della benzina, infatti, si è ora assestato su cifre più sostenibili, scendendo anche al di sotto di 1,9 euro al litro.

Prezzo benzina: sotto 1,9 euro al litro

Buone notizie sul fronte caro carburanti, problematica che da diversi mesi sta destando non poche preoccupazioni in tutta la Penisola. Per la prima volta dallo scorso 27 luglio 2023, in Italia il prezzo medio della benzina è sceso sotto 1,9 euro al litro. Per quanto riguarda il self-service, infatti, come rileva l'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy alle 8 di domenica 22 ottobre 2023, la benzina si è assestata a 1,896 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,898, pompe bianche 1,893), mentre il diesel a 1,886 euro/litro (-4, compagnie 1,888, pompe bianche 1,882).

I distributori dove conviene fare rifornimento ad Arona

A prescindere dalle novità positive riguardo al caro benzina, grazie all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile avere una panoramica dei distributori dove è più conveniente fare rifornimento ad Arona.