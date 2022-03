Binatti incontra i sindaci dell'Aronese: all'ordine del giorno l'emergenza profughi

Novità

L'incontro si è tenuto in municipio ad Arona. Erano presenti molti sindaci della zona

Il presidente della Provincia Federico Binatti ha incontrato nei giorni scorsi i sindaci della zona dell'Aronese. Con loro ha discusso soprattutto del tema dei profughi ucraini.

Il presidente in tour nella Provincia

E’ proseguita nel pomeriggio di martedì 15 marzo, nell’aula magna del Municipio di Arona, l’iniziativa “Il presidente incontra il territorio”, con un appuntamento dedicato ai sindaci dei Comuni della zona. "L’obiettivo – ricorda il presidente della Provincia Federico Binatti – è quello della condivisione di obiettivi comuni, confrontandosi su progetti e individuando la soluzione dei problemi delle diverse Amministrazioni delle varie zone del nostro territorio sulla base delle competenze dell’Ente". Erano presenti i sindaci dei Comuni di Arona, Colazza, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro e Pisano.

Il tema dei profughi

"Come la settimana precedente a Borgomanero – riferisce il presidente – il tema principale è stato quello dell’emergenza dei profughi ucraini che stanno arrivando nel Novarese: la riunione è stata principalmente incentrata proprio su questa problematica, tanto che abbiamo concordato di rivederci nelle prossime settimane per affrontare le tematiche legate all’ordinaria amministrazione. Ci siamo confrontati rispetto alle questioni di ordine pratico e organizzativo che i sindaci stanno affrontando nei vari Comuni: se, da una parte, numerosi profughi hanno già trovato accoglienza presso parenti e amici che vivono, piuttosto numerosi, ad Arona, dall’altra si pone il problema dei piccoli Comuni, che si stanno organizzando e che stanno individuando nel proprio territorio soluzioni abitative e strutture, oltre a forme di collaborazione con le Istituzioni e le locali realtà di volontariato, capaci di rispondere in maniera concreta ed efficace ai nuovi arrivi. Ho fornito tutte le informazioni di ordine pratico – aggiunge il presidente - anche alla luce di quanto emerso nel corso della riunione, che si è tenuta proprio nella mattinata del 15 marzo in Prefettura a Novara, alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli Uffici del Governo, della Questura, dell’Asl Novara, dell’Ufficio scolastico provinciale e dei Comuni capi di Centro operativo misto. Da parte mia c’è stato, in particolare, l’impegno a fornire nelle prossime ore gli elenchi aggiornati delle disponibilità abitative aggiornate con i dati dei Comuni e quelli della Regione Piemonte. Oltre ad aver assicurato la costante e fattiva disponibilità, per le proprie competenze, da parte della Provincia nell’assistenza ai nostri Comuni sono rimasto positivamente colpito della piena sintonia e volontà di collaborare, mantenendo stretto contatto, manifestata dai nostri sindaci: ritengo – commenta a conclusione il presidente – che quella della condivisione e dell’uniformità, oltre che della messa a disposizione delle proprie esperienze e risorse, sia la strada giusta da percorrere per l’intero territorio".

La prossima tappa è domani

Ma il tour del Presidente della Provincia alla scoperta dei territori e dei problemi dei sindaci del Novarese non si ferma qui. Domani, martedì 22 marzo, Binatti sarà infatti in un altro comune. Il prossimo incontro in programma è dunque quello del 22 marzo a Borgolavezzaro, al quale parteciperanno i sindaci della zona.