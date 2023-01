E' terminato stamattina, domenica 29 gennaio, lo spoglio delle elezioni di secondo livello per l'elezione del presidente della Provincia di Novara.

Binatti riconfermato alla guida della Provincia di Novara

Si è tenuta alle 11.50 di oggi, domenica 29 dicembre, la cerimonia di proclamazione di Federico Binatti, riconfermato presidente della Provincia di Novara con le elezioni di ieri, sabato 28 dicembre. Il presidente Binatti, al suo secondo mandato e sostenuto dalla lista “Identità e territorio”, ha vinto con il 70,3 per cento dei voti degli aventi diritto (sindaci e consiglieri comunali) contro lo sfidante Luciano Pigat, sostenuto dalla lista “La Provincia in Comune” (29,7 per cento).

Per Binatti il 63,75% degli elettori

I voti ponderati ottenuti da Binatti ammontano in totale a 52.309, quelli di Pigat a 22.100. In totale hanno votato 592 elettori (che corrispondono al 57,36 per cento dei 1.032 aventi diritto), dei quali 405 per Binatti e 187 per Pigat.