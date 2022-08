Borghi di luce in piazza del Popolo ad Arona

Un weekend di luci in piazza del Popolo ad Arona. L'iniziativa <Borghi di luce> ha infatti fatto tappa in città tra lo stupore di turisti e residenti.

Le parole dell'assessore Autunno

"Per Arona è stato un grande onore essere una delle due splendide città del distretto dei laghi ad essere scelta per quello che si è rivelato uno spettacolo eccezionale - racconta l'assessore alla cultura Chiara Autunno - La proiezione è stata il risultato di un grande lavoro di ricerca e preparazione e ha dato l’opportunità ai visitatori di godere del contesto architettonico in modo diverso e accattivante. Iniziative di questo genero aiutano a riscoprire la bellezza dei nostri borghi, il fascino degli edifici che ci circondano e che spesso vengono osservati in modo superficiale, ma che sanno incantare. È doveroso un ringraziamento al Distretto Turistico dei Laghi per aver inserito la nostra città in “Borghi di luce” e alla nostra instancabile Pro Loco per il sostegno organizzativo; a tutti gli effetti un’esperienza positiva che il pubblico ha molto apprezzato".