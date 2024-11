Borgo Ticino: al via i cantieri di lavoro per gli over 58

Borgo Ticino parte con il progetto dei cantieri di lavoro per persone con più di 58 anni, attivato grazie a un bando regionale che il Comune è riuscito ad aggiudicarsi.

Al via il progetto dei cantieri di lavoro over 58

E' con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, che il sindaco Alessandro Marchese ha annunciato nei giorni scorsi il via libera al progetto dei cantieri di lavoro over 58, partito ufficialmente lunedì 28 ottobre.

Un bando finanziato dalla Regione

"Loro sono Giuseppe, Giuseppe e Umberto (i primi tre operai a partire da destra) - scrive il primo cittadino nel suo post - e da lunedì 28 ottobre hanno preso servizio presso il Comune di Borgo Ticino. I tre "ragazzi" hanno partecipato al Bando promosso per i "Cantieri di Lavoro over 58" che il Comune di Borgo Ticino si è aggiudicato e che è finanziato dalla Regione Piemonte per la quasi totalità del costo".

Un bando dedicato a soggetti che devono maturare gli anni necessari per andare in pensione

"Presteranno servizio presso l'Ufficio Tecnico per 12 mesi per 25 ore settimanali ognuno - prosegue il sindaco - Insieme a Carlos (tirocinante), si occuperanno principalmente di pulizie e piccole manutenzioni del territorio comunale. In particolare avranno il compito di svuotare e pulire le griglie stradali di tutto il territorio e a turno, uno di loro, 1 giorno a settimana, si occuperà di pulizia, riordino e piccole manutenzioni nelle frazioni di Campagnola e Gagnago. La misura regionale è dedicata a quei soggetti disoccupati con più di 58 anni e punta a far maturare anni di contributi necessari all'accesso alla pensione. La retribuzione e i contributi previdenziali dei tre operatori sono a carico della Regione Piemonte e il Comune dovrà sostenere solamente quelli infortunistici - circa 2.500 euro in totale per tutti e tre".