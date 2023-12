Borgo Ticino: borse di studio in memoria di Gennaro Mastroianni

E’ arrivata quest’anno alla sua sesta edizione la borsa di studio intitolata alla memoria di Gennaro Mastroianni, il borgoticinese che morì prematuramente nel corso della Lunganotte di Arona del 2015.

Le borse di studio

Per il secondo anno consecutivo a ottenere il prestigioso riconoscimento nel corso di una piccola cerimonia organizzata in municipio è stata Rebecca Bufano. L’iniziativa è organizzata come sempre dal Comitato Pro Genna, nato proprio in ricordo di Mastroianni e la commissione chiamata ad attribuire il premio è composta da un membro della giunta di Borgo Ticino, un membro del comitato Pro Genna, il segretario comunale e il responsabile comunale del servizio dell’area amministrativa. «Come Amministrazione siamo molto contenti - dice il sindaco Alessandro Marchese - nel vedere che questa iniziativa prosegue anno dopo anno. Ci complimentiamo anche con il Comitato che continua con dedizione a promuovere questa iniziativa, finanziando la borsa di studio in ricordo del loro caro amico Gennaro».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato Pro Genna. «Ci tengo a ringraziare di cuore Carlsberg - dice Carlo Alberto Illi, presidente del Comitato - che ogni anno ricorda il suo dipendente Gennaro donandoci i fusti di birra che utilizziamo negli eventi in memoria del nostro amico e che ci permettono di raccogliere i fondi per la borsa di studio. E allo stesso modo ringraziamo anche i bar Cin Cin e Valhalla Pub che si prestano nel gestire gli eventi di raccolta fondi».