Borgo Ticino, il sindaco e la giunta si tagliano lo stipendio

Il sindaco Alessandro Marchese e i rappresentanti della sua giunta hanno votato la riduzione del compenso garantito dallo Stato. Con i soldi risparmiati vorrebbero finanziare quelle spese che rischiano di venire meno con i minori introiti erogati da Roma.

Marchese e la sua giunta si tagliano lo stipendio

Nei giorni scorsi il sindaco borgoticinese Alessandro Marchese ha annunciato un’importante novità che riguarda la sua Amministrazione. Attraverso una delibera di giunta infatti, è stata approvata la proposta, avanzata dallo stesso primo cittadino, e sono state tagliate le indennità massime del sindaco, del vicesindaco e degli assessori. A partire dal prossimo gennaio infatti, il Comune otterrà dei cospicui risparmi su questo fronte.

Si punta a risparmiare 30 mila euro

"Un'iniziativa - spiega Marchese - che rappresenta una misura concreta per contenere i rincari necessari a garantire i servizi pubblici per le famiglie (come ad esempio pre/post scuola, mensa, asilo nido, scuolabus e servizi sociali) che a causa del continuo aumento dei costi, siamo obbligati ad applicare. Il provvedimento interessa direttamente gli amministratori, che dal primo gennaio si vedranno decurtati anch'essi la propria indennità (se percepita in misura piena), ciascuno di 500 euro mensili. La riduzione delle indennità, con gli effetti a cascata che ne derivano, consentirà al Comune di risparmiare fino a 30 mila euro all’anno"

L'obiettivo è fare fronte ai minori trasferimenti garantiti dallo Stato

"I fondi che verranno risparmiati - dice Marchese - saranno destinati in prima istanza a contenere gli aumenti e rincari previsti che si prospettano in conseguenza alla prossima approvazione del bilancio dello Stato, che prevede tagli ai trasferimenti ai Comuni. Questa misura si inserisce in un quadro generale di razionalizzazione della spesa comunale che da anni continuiamo a perseguire con politiche di razionalizzazione della stessa.

In un momento in cui siamo tutti chiamati a fare sacrifici è doveroso che ognuno faccia la sua parte, Sindaco e amministratori in primis".