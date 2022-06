Borgo Ticino ospiterà la prossima edizione di Paesi in gioco

Borgo Ticino si prepara a ospitare la prossima edizione della manifestazione che ogni anno richiama partecipanti da tutto il Novarese.

Borgo Ticino è pronta a ospitare Paesi in gioco

Il countdown è iniziato. Sarà Borgo Ticino, il prossimo 19 giugno, a ospitare la rassegna "Paesi in gioco". L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con volontari Aib, Pro loco e Alpini, vedrà la luce domenica 19 giugno a partire dalle 10. Come da tradizione si affronteranno nel corso di diverse sfide giocose le squadre di 9 diversi paesi del circondario: Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Bellinzago Novarese, Cavaglio d'Agogna, Mezzomerico, Momo, Romagnano Sesia, Comignago e Varallo Pombia.

Il programma completo

La festa avrà inizio alle 10 con il ritrovo di tutti i partecipanti in piazza Roma per la presentazione delle squadre dei Comuni. Alle 10.30 i partecipanti partiranno da piazza Martiri in un corteo che sarà preceduto dal carro di Paesi in gioco e dalla banda musicale e chiuderà il suo percorso in piazza Roma. Alle 11 spazio al benvenuto del sindaco e agli aperitivi tra gli stand. Alle 12 si mangerà il pranzo all'oratorio, alle 13.45 si ritornerà agli stand giusto in tempo per l'inizio dei giochi tra le squadre dei diversi paesi, previsto per le 14.

Una tradizione molto apprezzata

La manifestazione è molto conosciuta nel circondario e viene riproposta da anni grosso modo con la stessa formula. L'obiettivo è quello di valorizzare i prodotti del territorio e celebrare la bellezza dei giochi di una volta. Le competizioni che solitamente chiamano in causa le diverse delegazioni infatti saranno legate alla tradizione: gara di briscola e scopa d'assi, lancio delle uova, mungitura, travaso del vino, corsa coi sacchi, piscina, taglio del segone, corsa della portantina.