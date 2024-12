Borgo Ticino si aggiudica contributo per attività sportive tra i 6 e i 17 anni

Il Comune di Borgo Ticino (l'unico in provincia di Novara) si è aggiudicato un contributo assegnato dall’Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza rivolto ai Comuni fino a 15.000 abitanti, per la promozione delle attività sportive per i minori di età compresa tra 6 e 17 anni e i minori disabili.

I dettagli

Il bando prevede che i Comuni aderenti realizzino azioni di promozione e sostegno delle attività sportive e un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Per la realizzazione di queste azioni il Comune riceverà un contributo economico di 20.000 euro. Il contributo andrà utilizzato, quanto alla quota di 15.000 euro, per favorire la partecipazione ad attività sportive di bambini e adolescenti nella fascia 6-17 anni con disabilità o appartenenti a famiglie o a nuclei conviventi in condizioni di svantaggio socio-economico.

Le attività sportive potranno svolgersi anche durante i periodi estivi per eventuali campi estivi sportivi. In particolare, il progetto presentato dal Comune di Borgo Ticino, prevede che il contributo sarà utilizzato con le seguenti modalità: - n. 75 voucher del valore di € 200,00 ciascuno e per soggetto minore beneficiario, da erogare alle società sportive che aderiranno all'iniziativa e che applicheranno la riduzione a favore del soggetto beneficiario stesso. Nei primi mesi del 2025 si procederà alla ricerca delle società sportive disponibili ad aderire all'iniziativa e successivamente a pubblicare un avviso per l'assegnazione dei voucher a favore dei minorenni di età compresa tra 6 e 17 anni e i minori disabili residenti a Borgo Ticino. Siamo orgogliosi di esserci aggiudicati questo contributo e che Borgo Ticino si confermi sempre più un paese a misura di famiglie, con un'incidenza del 13,09 % di giovani tra i 6 e 17 anni. Il Sindaco Geom. Alessandro Marchese