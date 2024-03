Borgo ticino smottamento all'incrocio "dei Mulini": quando si tornerà alla normalità?

Un problema non da poco quello che si è verificato nei giorni scorsi in corrispondenza del cosiddetto “Incrocio dei Mulini”, sulla strada statale 32.

La frana

Sabato 2 marzo infatti, nella proprietà di un privato che costeggia la strada all’ingresso della frazione di Campagnola si è verificato uno smottamento. Anas è quindi intervenuta tempestivamente per ripristinare il traffico. Ma, come ha potuto notare fin da subito il sindaco Alessandro Marchese, intervenuto sul posto, si è trattato di un problema meno facile da risolvere di quanto si potesse pensare in un primo momento.

«A seguito di verifiche da parte dei vigili del fuoco e le previsioni meteorologiche in netto peggioramento - scriveva il primo cittadino sabato - al fine di garantire la pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura dell'incrocio in direzione Borgomanero e per chi proviene da Comignago in direzione Arona».

La maggiore criticità della situazione è stata rappresentata dalle difficoltà riscontrate nel rintracciare il proprietario del terreno su cui si è verificato lo smottamento. «I vigili del fuoco - dice il sindaco - ci hanno comunicato che per riaprire il tratto di strada interessato è necessario fare delle verifiche geologiche nel punto che è franato per stabilire se la spinta del terreno abbia compromesso o meno la tenuta del muro di contenimento. Solo che la proprietà al momento non è rintracciabile, anche se stiamo portando avanti dei nuovi tentativi in questo senso.

Tra lunedì 4 e mercoledì 6 ho incontrato i tecnici di Anas e quelli del Settore Regionale competente. Abbiamo anche incaricato un geologo comunale di fare un sopralluogo. La pioggia poi non ha aiutato a sistemare le cose. Quando si tornerà alla normalità? Difficile dirlo al momento, però tra lunedì e martedì Ans dovrebbe riuscire a intervenire con un’ordinanza. In attesa di avviare le procedure che consentano di verificare e far intervenire, per il ripristino, il proprietario dell'area interessata dallo smottamento, sarà modificata la viabilità attraverso l'inversione del senso di marcia del tratto (al momento chiuso) che si percorre in direzione Arona per chi proviene da Borgomanero. Questa modifica consentirà di ripristinare la viabilità in direzione Borgomanero da entrambi i sensi di marcia lungo la SS32. Chi proviene da Borgomanero in direzione Arona, dovrà continuare a utilizzare le modalità attuali».

Lo svincolo che parte dall’incrocio dei Mulini è infatti abbastanza strategico per tutto ciò che riguarda i collegamenti tra la parte alta del lago Maggiore e Borgomanero. In questi giorni il traffico è stato deviato verso Comignago, ma si attendono soluzioni meno impattanti sulle abitudini degli automobilisti.

invece l'ultimo aggiornamento del comune, di ieri è questo:

A seguito di incontro con i funzionari ANAS di ieri e col Settore Regionale pronto intervento di oggi, è stata concordata una modifica alternativa dell'incrocio, al fine di permettere il transito in direzione Borgomanero.

E' stata disposta ordinanza per consentire il taglio degli alberi pericolosi lungo tutto il muro di contenimento interessato, in corso di esecuzione.

La possibile riapertura

In attesa di avviare le procedure che consentano di verificare e far intervenire, per il ripristino, il proprietario dell'area interessata dallo smottamento, sarà modificata la viabilità attraverso l'inversione del senso di marcia del tratto (al momento chiuso) che si percorre in direzione Arona per chi proviene da Borgomanero.

Questa modifica consentirà di ripristinare la viabilità in direzione Borgomanero da entrambi i sensi di marcia lungo la SS32.

Per chi proviene da Borgomanero in direzione Arona, dovrà continuare a utilizzare le modalità attuali.

ANAS sta predisponendo l'ordinanza per la modifica della viabilità e organizzando le operazioni necessarie, compreso segnaletica verticale e orizzontale. Mi è stato comunicato che la riapertura, salvo proroga dovuta a eventuali condizioni meteo avverse, è prevista tra lunedì 11.03 e martedì 12.03 p.v.