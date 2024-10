Borsa di studio all'Enaip di Borgomanero in memoria del prof Angelini

Lo scorso 17 ottobre, ad un anno esatto dalla scomparsa del Prof aronese Giorgio Angelini, docente di informatica molto conosciuto e amato dagli studenti e dai colleghi, si è svolta, presso l’Istituto Enaip di Borgomanero, la consegna della borsa di studio in informatica, per iniziativa della famiglia, nell’occasione, rappresentata dall’adorata figlia Francesca.

La borsa di studio

La cerimonia ha visto la partecipazione di parenti, amici, colleghi nonché dei ragazzi, tutte persone che hanno avuto il privilegio di conoscere il Prof. Angelini. I ragazzi, inizialmente, hanno voluto ricordare gli insegnamenti di Giorgio, leggendo alcune riflessioni da loro ideate quali: “La scuola che vorrei è quella che il Prof. Angelini mi ha fatto scoprire con i suoi consigli, le sue battute, le sue citazioni” oppure “La scuola che vorrei mi aiuta a scegliere dove stare nel mondo, proprio come diceva il nostro prof. “.

In seguito, con una forza disarmante, la figlia Francesca ha iniziato a leggere la sua lettera con questa frase: “E’ trascorso un anno preciso è mancata una parte di me, ovvero mio papà. Questo progetto è stato realizzato da me e dalla mia famiglia, non solo per ricordare la persona e il professore che era, ma anche per continuare a portare avanti i valori che insegnava ai propri alunni e, di conseguenza, a me!>. Questa è solo una piccola parte della lettera di Francesca.

Infine, anche la Collega Prof.ssa Moretti, con grande commozione, ha voluto ricordare Giorgio: “sono passati diversi mesi, ma ancora si percepisce un’assenza dolorosa e inaccettabile, hai lasciato un solco nei tuoi studenti, non sei stato solo un collega ma anche un amico, è stato facile volerti bene”.

Dopo un breve intervento e saluto del caro amico, Avvocato Luca Brianti, lo stesso e la figlia Francesca hanno consegnato la borsa di studio a Rosato Samuele per il merito in informatica.

La famiglia ha intenzione, grazie alla collaborazione dell’Enaip di Borgomanero, di proseguire, anche negli anni futuri, con progetti di lavoro e di studio a beneficio degli studenti, per tenere sempre vivo il ricordo del Prof. Giorgio Angelini.