Campane a festa per un matrimonio religioso a Paruzzaro: auguri a Eleonora e Giulio

Sabato 26 alle 11 nella chiesa parrocchiale di Eleonora Julita e Giulio Manera si sono giurati eterna fedeltà nella buona e nella meno buona sorte: Quod Deus coniunxit, homo non séparet.

Matrimonio a Paruzzaro

Elegante e sorridente la sposa, il cui prezioso abito nuziale era ravvivato dal colore del bouquet di gerbere gialle. Impeccabile lo sposo. Palpabile l’emozione di entrambi.

Ben quattro sacerdoti facevano corona all’altare finemente addobbato: il celebrante padre Daniele Noè, coadiuvato da don Samuele Bracca di Cameri, don Alberto Monaci della diocesi di Bergamo e padre Lorenzo Tarletti.

I genitori degli sposi hanno seguito la cerimonia con occhi visibilmente commossi: per la sposa, mamma Elisa e papà Mauro (ex sindaco del paese) con i fratelli Veronica e Gian Maria; per lo sposo, mamma Giuseppina (Giuse) Stortini Manera con il fratello Alessandro. Folto il drappello di parenti e amici che hanno seguito il rito con esemplare partecipazione.

All’omelia il celebrante ricordando il cammino fatto da Eleonora e da Giulio in questi anni, ha affidato gli sposi alla grazia efficace del sacramento. Se la commozione attraversava a tratti le volte della chiesa, vi sono stati momenti di autentica gioia grazie alle esecuzioni corali di Work in Progress. E la tensione, la soddisfazione, l’affetto di tutti per gli sposi si sono sciolti alla fine in un fragoroso applauso.

<Eleonora e Giulio, la comunità parrocchiale tutta, con il parroco in primis, vi porge le più vive felicitazioni>.