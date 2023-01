Canile di Borgo Ticino: in un anno 24 cani adottati

Canile di Borgo Ticino: i responsabili della struttura che serve tutti i comuni del circondario tracciano un bilancio delle attività del 2022.

24 adozioni a Borgo Ticino

"Stando ai dati di fine novembre, sono 24 i cani adottati nel 2022 grazie anche al lavoro importante dei nostri volontari. Rimane però il problema dei cani anziani, che passano la vita nei box senza avere la fortuna di trovare una famiglia amorevole". In questo modo Marco Negrini, responsabile di Enpa Novara, descrive il periodo storico del canile sanitario di via Cheglio, in cui sono ospitati 25 quattro zampe.

La situazione dei cani più anziani

Ciascuno di loro vive in un box, ha modo di stare fuori per un'ora al giorno durante le pulizie ed è curato con affetto dagli operatori che prestano servizio gratuitamente. Ma per alcuni essere adottati è quasi impossibile: "I cuccioli non presentano mai particolari criticità, a meno che accusino oggettive malattie - continua Negrini - molti cani anziani invece non vengono scelti in quanto rimane il preconcetto che moriranno presto e sono meno "carini" di quelli piccoli. Questo dà una serie di problemi: in primis morali perché si impedisce a esseri viventi di arrivare a vivere in modo dignitoso, e poi economici, in quanto la permanenza in canile eleva i costi dell'amministrazione comunale e dunque della comunità".

Ecco come sostenere il canile

"Noi facciamo di tutto per dare loro amore incondizionato - conclude il responsabile di Enpa Novara - ma il canile migliore del mondo non pareggerà mai la qualità della vita di una casa con umani adottanti sensibili. Sta arrivando Natale e ancora una volta urge un appello che purtroppo non passa mai di moda: non regaliamo cani, non trattiamoli come oggetti equiparandoli a pupazzi, non insegniamo ai bambini che un animale è una merce di scambio con denaro. Diamo una chance a cani non più nel fiore degli anni, non fate una scelta solo in base all'istinto e guardate nei loro occhi una tristezza che può trasformarsi in felicità". Per contatti e visite al canile 366.6608676.