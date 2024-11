Capodanno ad Arona: una festa inedita sul lungolago

Arona si prepara a celebrare il primo Capodanno in piazza, un evento inedito e assoluto che segna una nuova tradizione per la città. La Grande Festa di Capodanno, organizzata dal Comune di Arona in collaborazione con 'BluRadio', si terrà sul lungolago Nassiriya e promette di essere una serata straordinaria, per tutte le età e tutti i gusti.

L'evento

A partire dalle ore 21.30, musica dal vivo, dj set, vocalist e animazione per creare un’atmosfera di festa unica, che culminerà con gli Auguri di mezzanotte, con la gente e tra la gente e con lo spettacolare sfondo del Lago Maggiore. Special guests della serata saranno i deejay Jacopo, Gio Manuzzi & Paolo Rizzi, presentatrice Giuse Vitali e vocalist Alice & Alessio, pronti a intrattenere il pubblico con la loro energia contagiosa.

La scelta di organizzare l’evento ai Giardini Pubblici è in linea con la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare e abbracciare tutte le zone della città, creando spazi di aggregazione sempre più inclusivi e dinamici.

Le parole dell'assessore Marchesi

"Festeggiare insieme, sotto le stelle e con una vista mozzafiato sul nostro lago, rappresenta una novità assoluta per la città - dichiara l'Assessore alla Cultura Alessandra Marchesi - Questo evento segna un nuovo capitolo per Arona, portando la magia del Capodanno nei nostri luoghi più suggestivi e creando un legame ancora più forte tra cittadini e territorio”.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di BluRadio e sulle piattaforme streaming, permettendo a chiunque, ovunque si trovi, di partecipare virtualmente alla festa e di vivere l’entusiasmo di Arona.

Così Gusmeroli

“Siamo molto soddisfatti – spiega il Sindaco Alberto Gusmeroli – di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in città. Si tratta di una scelta che siamo certi verrà premiata dalla presenza di numerose persone. Il cuore cittadino aronese sarà protagonista del Capodanno. Una festa aperta a tutti, inclusiva e piena di gioia. Ringrazio nuovamente tutti gli Sponsor (Il Centro Commerciale San Martino2, Arona Scavi, Spig Holding Srl,, Auto Arona, Distretto Diffuso del Lago Maggiore, Laica, Pipex Italia, Rossi Servizi Funebri, Segnaletica Novarese e Vietti) che hanno contribuito alla riuscita di tutti gli eventi in calendario per il periodo natalizio”.

Ma le celebrazioni non finiscono qui: il 1 gennaio 2025, alle ore 17.00, presso la Sala Polivalente San Carlo, tornerà il tradizionale Concerto di Capodanno “Arona come Vienna” con l’esibizione dell’AMA Symphony, un appuntamento imperdibile del programma “AronNatale 2024”.