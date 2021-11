Casa Minella a Divignano diventa la sede di due associazioni

Novità

La struttura è stata affidata ai due sodalizi dall'Amministrazione comunale

Casa Minella a Divignno ospita due associazioni. La struttura è stata affidata a Mamma Parliamone e a Ideando Divignano.

Nuova vita per Casa Minella

Casa Minella ha ora una nuova destinazione. Il locale, che si trova non lontano dal municipio e dalle scuole, è a disposizione di Mamma parliamone, un’associazione aronese di genitori che condivide esperienze, consigli, eventi ma anche vestiti e strumenti per la prima infanzia. Domenica 7 novembre il sindaco Gianluca Bacchetta e il suo vice Luciano Carlana hanno inaugurato il nuovo corso, ospitando gli operatori del gruppo.

Le parole del vicesindaco

"Abbiamo scoperto con loro uno splendido progetto - sottolinea Carlana - il ruolo della famiglia rimane centrale nella società e le mamme e i papà si trovano a far fronte oltre che alle sfide della crescita dei figli, anche a un aumento vertiginoso delle spese. Dunque siamo lieti di sostenere un'associazione che mette insieme attori importanti delle nostre comunità, valorizzando gli abiti usati che si possono scambiare. La nostra associazione Ideando Divignano, con la presidente Manuela Massara, collaborerà con loro. Sala Minella è uno spazio polivalente e purtroppo nell'ultimo anno è stata penalizzata dall'impossibilità di ospitare molte manifestazioni che invece in passato si svolgevano proprio lì. Come ad esempio il dopo scuola per i bambini della primaria, curato dai volontari di Ideando, che ottenne ottimi risultati in passato. Ringraziamo Ideando per il costante lavoro di sinergia con il Comune, loro sono la nostra Pro loco".