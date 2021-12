Castelletto accende il suo albero oggi pomeriggio

Novità

Ecco le iniziative a tema natalizio che sono state organizzate in paese

Castelletto in festa per il Natale. E' prevista per questo pomeriggio la cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza Matteotti.

E' tutto pronto per la cerimonia di accensione dell'albero di questo pomeriggio a Castelletto. L'Amministrazione comunale, insieme alla Pro loco, è pronta a dare il via ai festeggiamenti natalizi. Contrariamente a quanto comunicato precedentemente, a causa della neve non sarà possibile organizzare lo spettacolo di fuochi inizialmente previsto in piazza Fratelli Cervi.

Il programma della cerimonia. E sabato c'è anche il trenino di Babbo Natale!

La festa inizierà ufficialmente alle 17 in piazza Fratelli Cervi, dove la Pro loco e la giunta accenderanno ufficialmente la casa di Babbo Natale. A seguire, alle 17.30 in piazza Matteotti sarà acceso anche l'albero montato in questi giorni. Ma i festeggiamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sabato 11 dicembre arriverà infatti un originalissimo trenino di Natale che attraverserà le vie del paese alla scoperta dei luoghi più significativi per le tradizioni natalizie. Il programma del trenino con le sue tappe saranno comunicati in un secondo momento.

E intanto a Dorbiè è stato inaugurato il presepe statico, mentre la casa di Babbo Natale è vicina a piazzale Zonca

Nel frattempo i volontari del rione Dorbiè hanno inaugurato ufficialmente il tradizionale presepe statico, un'opera gigantesca e straordinaria che viene proposta grazie all'impegno del rione e del pittore Daniele Gaboli ormai da 17 anni. E nei pressi di piazzale Zonca i militanti della Lega hanno allestito nella loro sede (rimuovendo tutti i simboli politici) la casetta di Babbo Natale, che sarà visitabile, insieme a Babbo Natale e ai suoi folletti, dai bambini questo sabato dalle 10 alle 12.