Castelletto: divieto utilizzo acqua per usi non essenziali

Ordinanza - Divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali.

Si informa la cittadinanza che a far data dal giorno 15 giugno 2022 e sino al rientrare dello stato di emergenza è fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua erogata tramite la rete dell’acquedotto comunale da Acqua Novara VCO (civili abitazioni, pubbliche fontane ecc…) per usi diversi da quelli domestici ovvero per finalità igienico personali ed alimentari, evitando al massimo gli sprechi per utilizzi non indispensabili, con espresso divieto di utilizzare l’acqua potabile per irrigazione di orti e giardini, riempimento di piscine nonché di utilizzare in modo improprio le fontane.