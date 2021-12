Castelletto: eletti i nuovi rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi

Elezioni

Al termine delle votazioni sono risultati eletti Matteo De Liguoro come sindaco dei ragazzi, Beatrice Alamanni Carrillo come sua vice, Gioia Guazzoni come segretaria e Fatima Fathi come vice segretaria.

E’ tornato quest’anno un appuntamento molto atteso dalla comunità degli studenti della scuola media Belfanti. Nella giornata di lunedì 20 dicembre infatti sono stati eletti i nuovi rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi.

Le elezioni

"A causa della pandemia - dice il vicesindaco e assessore all’istruzione Vito Diluca - numerose attività non sono state organizzate lo scorso anno. Non c’erano le condizioni per votare e per riunirsi con il Ccr e quindi le elezioni di quest’anno assumono un valore ancora maggiore, sono il segnale che si sta ripartendo con un’iniziativa alla quale teniamo molto. In municipio si sono riuniti 24 ragazzi estremamente appassionati e disponibili, abbiamo visto tanta voglia di mettersi in gioco con l’obiettivo del bene comune. E chissà se un giorno questi ragazzi sceglieranno magari di lanciarsi in un’esperienza amministrativa".

All’appuntamento elettorale erano presenti la dirigente scolastica Laura Agazzone, le insegnanti referenti del progetto, Annalisa Deiana e Sara Arisi, il sindaco Massimo Stilo e gli assessori Vito Diluca e Alessandra Zarini. I ragazzi che fanno parte del nuovo Ccr si ritroveranno ora ogni 15 giorni in biblioteca, dove saranno seguiti nelle attività quotidiane dalla professoressa in pensione Denise Manica, che ha coordinato il progetto anche negli anni passati.