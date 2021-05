Castelletto in lutto per l’impresario Franco Stuto

Castelletto in lutto per la scomparsa di un impresario edile molto conosciuto.

Castelletto piange per Franco Stuto

Ha sconvolto un po’ tutti in paese la scomparsa di uno degli storici impresari del settore edile. Franco Stuto, 75 anni, era conosciuto da tutti anche come Francesco e avendo lavorato nel settore per un periodo lunghissimo era diventato un vero e proprio punto di riferimento.

Il ricordo degli amici

“Francesco era semplicemente straordinario – dicono gli amici – chi lo ha incontrato non ha potuto fare a meno di stringere con lui una solida amicizia. Lascia il ricordo di un professionista molto preparato, un carpentiere devoto al suo lavoro. E poi era anche un uomo che si è sempre impegnato per il bene della sua famiglia, un buon padre e marito e un ottimo nonno. Con lui ci vedevamo spesso al bar dopo il lavoro, parlavamo delle nostre giornate e ridevamo insieme. Lascia un vuoto difficile da colmare”.

Una cerimonia funebre molto sentita

Il funerale è stato celebrato in paese nella giornata di mercoledì 28 aprile. A porgergli l’ultimo saluto e a stringersi in un abbraccio ideale alla moglie Venera, ai figli Anna, Giuseppe e Katia, e ai nipoti Christian, Mattia, Asia, Eleonora e Ilaria c’erano gli amici di una vita intera.