Castelletto inaugura il magazzino comunale per la distribuzione dei sacchi

Castelletto Ticino ha inaugurato nelle scorse settimane il suo magazzino comunale collocato in via Beati. Tra le altre cose è quei che verrà effettuata la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata.

Lo scorso 2 ottobre ha aperto i battenti il magazzino comunale di via Beati, dove nelle scorse settimane è stata avviata la distribuzione massiva dei sacchi per la raccolta dei rifiuti. La struttura fu acquisita dal Comune molti anni fa, quando era in discussione l’idea di un comando di polizia locale in convenzione con Dormelletto. L’edificio è stato rinnovato al suo interno e sarà ora un polo per il servizio tecnico manutentivo, un magazzino e uno spazio per il ricovero mezzi del Comune.

La distribuzione dei sacchi è partita molto bene

"Il riscontro di queste prime giornate di distribuzione dei sacchi - ha detto il sindaco Massimo Stilo - è stato ampiamente positivo. Dal Consorzio ci è stato detto che abbiamo registrato una media di circa 400 utenti al giorno. Un dato essenzialmente positivo, che ci dice già quanto questa nuova collocazione sia apprezzata dai cittadini. Adesso abbiamo continuato con la fase della distribuzione massiva dei sacchi tutti i giorni, esclusa la domenica, fino al 12 ottobre. Da lunedì 14 siamo tornati a una fase ordinaria, in cui i sacchi sono stati consegnati sempre in via Beati, ma esclusivamente nei lunedì non festivi".

Il progetto di un polo tecnico per il Comune

"Il magazzino - prosegue Stilo - fungerà da polo operativo dell’ufficio tecnico, ospiterà gli operai del Comune e ci aiuterà a coordinare meglio i lavori sul territorio". "Penso che avere un locale adibito anche a magazzino comunale - aggiunge il vicesindaco e assessore all’ambiente Vito Diluca - sia un ottimo risultato. Probabilmente qualche residente del centro non ha accolto bene la notizia dello spostamento del servizio di distribuzione dei sacchi, ma la struttura di via Beati è in un luogo autonomo, funzionale e con un parcheggio ampio. In generale non vedo l’ora di vedere una Commissione Ambiente formata e pronta a intervenire. Abbiamo in mente molti progetti in questo ambito".