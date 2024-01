Castelletto, oggi iniziano i festeggiamenti per il patrono: ecco il programma completo

Al via il programma di festeggiamenti per la patronale di Sant'Antonio Abate a Castelletto Ticino: si parte oggi, 13 gennaio, con un concerto per i 20 anni del coro parrocchiale.

Oggi iniziano i festeggiamenti per la patronale

Castelletto celebra come ogni anno il suo patrono, Sant'Antonio Abate. E lo fa con un programma di festeggiamenti molto articolato, che partirà proprio oggi, sabato 13 gennaio. Alle 21, in chiesa parrocchiale, si potrà assistere al concerto dal titolo "Gioie ed emozioni che si fondono in un coro e poi diventano canzoni", un concerto per i 20 anni del coro parrocchiale. Domenica 14 gennaio invece, alle 11 sarà celebrata la messa solenne nel 224esimo anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale e sarà esposta la statua del patrono (animerà la cerimonia il coro Work in progress).

Il clou dei festeggiamenti nella prossima settimana

I festeggiamenti proseguiranno poi mercoledì 17, alle 11 con la messa solenne, la venerazione della reliquia e l'offerta di fiori. Alle 18 messa in ricordo di tutti i defunti della parrocchia. Venerdì 19 gennaio poi, alle 20.45, si terrà l'incontro dal titolo "Da Messi a Francesco... Da io a Dio", con la testimonianza di Francesco Messori, capitano della nazionale di calcio per amputati. Sabato 20 gennaio alle 16.30 i rioni, i gruppi e le associazioni castellettesi si troveranno di fronte al Comune per dare vita a un corteo verso la chiesa. Qui, alle 17.30, si terrà la messa solenne animata dal coro Dilexit e sarà celebrata la benedizione dei campanelli prima della processione per le vie Cavour, Verdi, Roma, San Carlo e Marconi e dell'accensione del falò di Sant'Anonio in piazza con l'offerta dei desideri e lo spettacolo di fuoco.

Domenica 21 la benedizione degli animali

Il momento probabilmente più atteso della manifestazione è però quello che coincide con la benedizione degli animali in piazza Matteotti. Domenica 21 gennaio la messa solenne delle 11 sarà presieduta dal Vescovo, Monsignor Franco Giulio Brambilla e animata dal coro parrocchiale. Al termine della cerimonia, in piazza Matteotti, ci sarà spazio per la tradizionale benedizione degli animali, che ogni anno richiama moltissime persone. Alle 12.30 seguirà il pranzo comunitario in oratorio (per il quale è possibile prenotare nelle sacrestie), mentre alle 17 ci saranno i vespri solenni e la benedizione eucaristica e alle 18 la messa. Alla patronale parteciperanno tutti i comuni piemontesi con il nome "Castelletto", che saranno presenti con uno stand con i loro prodotti tipici.