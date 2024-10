Castelletto raddoppia le telecamere per multare chi passa col rosso al semaforo

Castelletto Ticino ha recentemente approvato una delibera di giunta che porta a implementare il sistema di telecamere Fotored in funzione nel quadrilatero di Croce Pietra, tra le vie Caduti, Aronco, Repubblica e 25 Aprile.

Aumentano i controlli su chi passa con il rosso

Il Comune di Castelletto Ticino investe sulla sicurezza stradale e lo fa partendo dalle arterie cittadine considerate maggiormente a rischio. E’ dei giorni scorsi una delibera di giunta che implementa di fatto i dispositivi di controllo delle automobili che passano con il semaforo rosso nel quadrilatero in cui si incrociano le vie Repubblica, Caduti della Libertà, Aronco e 25 Aprile.

Una decisione presa sulla base dei dati sulla sicurezza stradale

Le motivazioni alla base del provvedimento sono chiare. Secondo i dati Istat presentati dalla polizia locale, circa il 73% degli incidenti avviene su strade urbane e la prima causa dei sinistri è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche. Nello specifico, a Castelletto, gli incroci regolati da semaforo sono concentrati nella zona tra via Repubblica e via Caduti, dove sono già attivi da tempo due dispositivi Fotored. "L’area è ancora oggetto di rilevazione di sinistri stradali da parte del Comando - scrivono dal Comune - nonché di altre forze di Polizia, dove la causa primaria è stata individuata nel mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche".

Saranno installati due nuovi dispositivi

Quindi l’Amministrazione ha deciso di intervenire implementando gli impianti già presenti e posizionandone di nuovi. "Qualche mese fa - dice il sindaco Massimo Stilo - la colonnina che conteneva il Fotored di via Repubblica è stata divelta da un’auto. Abbiamo quindi deciso di sostituire il dispositivo con uno di ultima generazione e di riparare quello guasto per collocarlo su un altro punto di via Caduti. Un altro Fotored completamente nuovo sarà collocato sull’altro sbocco dell’incrocio, per monitorare il transito delle auto che attraversano via Caduti passando accanto ai portici per poi girare in via Repubblica o in via Aronco. Ci tengo a precisare che i dispositivi installati, come è sempre avvenuto, sanzioneranno esclusivamente gli automobilisti che passeranno con il rosso e che le verifiche vengono effettuate direttamente dalla polizia locale con due diverse fotografie scattate a distanza di tempo in due punti diversi dell’incrocio".