Castelletto Ticino: coppia di pensionati denunciata per stalking dai vicini

Coppia di pensionati denunciati per stalking dai vicini. Difficile convivenza con una giovane famiglia di stranieri.

Sale la tensione tra una coppia di pensionati e i nuovi vicini di casa, una famiglia di origine nordafricana. Finché il caso finisce in tribunale, con gli stranieri che denunciano i vicini per stalking. E’ accaduto a Castelletto Ticino, come riportano i colleghi di notiziaoggi.it

In particolare, secondo l’accusa i due pensionati avrebbero indirizzato frasi razziste ai vicini, rei a loro volta di fare troppo rumore e di non rispettare la tranquillità dei condomini. Alla fine alle offese si sarebbero aggiunte anche le minacce. Finché è partita la denuncia per stalking e lesioni a carico del marito 80enne e della moglie 71enne.