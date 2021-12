Castelletto Ticino: obbligo di mascherine all'aperto

Ordinanza

Fino al termine delle festività.

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria, la giunta ha deliberato l'obbligo di mascherine all'aperto in centro a Castelletto Ticino.

L'ordinanza

"Considerato che l’attuale indice di diffusione del COVID 19 sta registrando un aumento a livello regionale e nazionale ed anche a livello comunale il numero dei soggetti positivi è in continuo incremento e ritenuto opportuno nel periodo delle feste natalizie e di inizio anno 2022 emanare un provvedimento contingibile e urgente idoneo a fronteggiare la situazione di contagio e di pericolo per la salute pubblica, ordina a chiunque l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’area del centro storico e in altri luoghi di aggregazione all’aperto o dove si svolgano eventi, manifestazioni e/o altre forme di aggregazione tali da non garantire il prescritto distanziamento interpersonale, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza del presente provvedimento verrà sanzionato ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 e comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.