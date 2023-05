Centri estivi ad Arona: il contributo del comune alle famiglie

Relativamente all'organizzazione dei centri estivi l'Amministrazione Comunale conferma e rafforza l'orientamento del passato e cioè il sostegno alle diverse realtà del territorio che da anni operano nel settore.

Centri estivi aronesi

L'offerta in tal senso è varia e molteplice e consente alle famiglie aronesi di scegliere la formula educativa ritenuta più idonea per i propri figli: dall'aggregazione sociale, all'attività sportiva, alla pratica della lingua straniera ecc. Un incontro preliminare con gli organizzatori del territorio ha consentito all'amministrazione di verificare le diverse offerte formative, i luoghi, gli orari e le quote di partecipazione.

L'orientamento della Giunta ha inteso privilegiare la possibilità di scegliere fra le molteplici e diverse realtà che il territorio offre, nonché sostenere le medesime, che sono a tutti gli effetti per la maggior parte realtà economico produttive.

I contributi e i requisiti

Oltre a una fattiva azione di coordinamento e verifica, l'Amministrazione ha ritenuto di finanziare una somma significativa quale contributo economico alle famiglie.

Per le famiglie i requisiti di accesso alla compartecipazione economica comunale, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, sono:

- residenza in Arona

- ISEE inferiore a € 36.000,00

- entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa nel mese di luglio 2023

Per agevolare il genitore la richiesta di riduzione dovrà essere presentata direttamente al centro estivo aronese prescelto, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

Nel dettaglio

Scuola dell'infanzia

E' prevista la riduzione di 45 euro a settimana per ogni bambino per tutto il periodo di attività del centro estivo.

Le scuole dell'infanzia convenzionate sono: Istituto Marcelline, Materna San Giorgio di Mercurago e Materna Papà Giovanni.

Le domande (limitatamente alle scuole dell'infanzia) possono essere presentate dal 29 maggio al 16 giugno 2023.

Scuola Primaria

Per gli alunni della scuola primaria è prevista la riduzione del 20% della quota settimanale per un limite massimo di 6 settimane per ogni bambino/a.

Gli organizzatori aderenti sono:

Parrocchia di Arona, Parrocchia di Mercurago, Area Libera, Arona Action Tennis, Arona Active e British Institute.

L'assessora Marina Grassani, nel ringraziare tutte le realtà del territorio che hanno fattivamente collaborato all'offerta complessiva del tempo libero estivo, nonché il personale comunale impiegato, esprime soddisfazione per il rilevante finanziamento messo a disposizione a supporto delle famiglie.