Cerimonia di Accensione del Grande Albero di Natale: sabato ad Arona

Sabato 26 novembre 2022, alle ore 18.32, in corrispondenza con il crepuscolo astronomico, si terrà

l’ormai tradizionale e tanto attesa Cerimonia di Accensione del Grande Albero di Natale presso la

Rotonda di Corso Repubblica e degli Allestimenti della Città.

I dettagli

Il ricco programma di iniziative in attesa del grande momento, prevede, a partire dalle ore 17:00, una

bellissima sorpresa di cioccolato offerta da Laica; dalle ore 17:30, ad allietare il pomeriggio, ci saranno i Canti del Coro dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Arona diretto dal prof. Dellacà e dal prof. Mora.

Durante la manifestazione, verrà distribuita una calda cioccolata per riscaldare gli animi di tutti coloro che parteciperanno all’evento, offerta del Gruppo Alpini di Arona,

Il Sindaco Federico Monti e il vice Sindaco, on. Alberto Gusmeroli commentano: “Ci sentiamo di ringraziare l’Associazione Proloco per la grande collaborazione e per gli allestimenti e l’Amico della città Davide Zanchi del Centro Commerciale San Martino2 che da tredici anni sponsorizza il grande albero a cui quest’anno, se ne aggiungono altri sei ad addobbare la città”.