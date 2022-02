Chi ha letto più libri alla biblioteca di Arona nel 2021?

Sabato la premiazione

Le parole dell'assessore alla cultura.

Il 2021 ha visto crescere il numero sia di prestiti sia di lettori e la Biblioteca civica di Arona ha deciso di premiare i lettori più assidui del 2021 conferendo loro un attestato e un libro.

Biblioteca di Arona

Si è pensato di suddividere i lettori in quattro gruppi:

Adulti, giovani adulti (11-16 anni), Junior (7-10 anni) e baby (0-6 anni).

Un’iniziativa culturale che si pone l’obiettivo di premiare i più assidui lettori di libri presi in prestito dalla biblioteca, per incentivare la lettura e l’utilizzo dei libri in prestito e per far conoscere tutti i servizi bibliotecari.

Il libro più letto per il 2021 è stato: Gli ultimi giorni di quiete di Antonio Manzini seguito da Troppo freddo per Settembre di Maurizio De Giovanni e da Il quaderno dell'amore perduto di Valerie Perrin.

Chiara Autunno, Assessore alla Cultura e Istruzione, sottolinea: “Come lo scorso anno, vogliamo premiare gli utenti più affezionati alla lettura, coloro che dimostrano una grande passione e trovano nella nostra biblioteca il luogo perfetto in cui dare sfogo a questa meravigliosa abitudine. Indipendentemente dall’età, gli scritti alla biblioteca trovano nella nostra sede in piazza San Graziano e nella rete di biblioteche di cui siamo parte, un’offerta ricca e in continuo aggiornamento, oltre a numerosi servizi a loro dedicati”.

La premiazione avrà luogo sabato 19 febbraio 2022, alle ore 10.30 presso la Biblioteca civica di Arona.