Chiazza sul lago, Gusmeroli: "Avviate tutte le attività necessarie a trovare la fonte dello sversamento"

In merito al nuovo sversamento a lago di idrocarburi in largo Caduti di Nassiriya ad Arona il sindaco Alberto Gusmeroli fornisce alcune precisazioni.

Le parole del primo cittadino

"Siamo stati avvisati domenica da Stefano Timpani, Presidente di Acquaviva Sport ASD, e siamo immediatamente intervenuti con un operaio del Comune e la Guarda Costiera, 'cintando' la zona interessata con materiale assorbente in dotazione al Comune di Arona. In mia presenza e dell'ingegnere Dell'Edera, sono stati effettuati campionamenti, sia alla foce del Rio San Luigi, sia in corso Repubblica (all'ingresso della galleria), sia in via Paleocapa.

Lunedì mattina - prosegue il Sindaco - abbiamo iniziato ad inviare agli amministratori dei condomini di via Paleocapa e corso Repubblica delle richieste di verifica sui serbatoi a gasolio esistenti o dismessi che possano contenere residuo. Nei prossimi giorni avvieremo tutte le attività necessarie a trovare la fonte che ha originato lo sversamento, che attualmente sembra circoscritto all'area tra corso Repubblica e il lago. Di tutto ciò, chiaramente in collaborazione con Acque Novara.VCO, è stata informata anche Arpa Novara".